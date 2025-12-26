Morelia, Mich., a 26 de diciembre de 2025.- Las Comandancias de la XII Región Militar y 21 /a. Zona Militar, hacen del conocimiento a la opinión pública que, en el marco del “Plan Michoacán por la paz y la justicia” y la implementación del plan de Operaciones “Paricutín”, el 25 de diciembre 2025, integrantes de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano al efectuar patrullajes de vigilancia y reconocimiento a inmediaciones de la localidad La Quetzeria, en el municipio de Huetamo, Mich., localizaron y destruyeron un plantío de marihuana, el cual contaba con más de 12,000 plantas en una superficie de 3,000 metros cuadrados.

El plantío localizado fue destruido por el método de incineración; cabe señalar que estas actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, coadyuvando a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad michoacana.

De esta manera, la Guardia Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea reafirman la indeclinable decisión del gobierno federal para inhibir las actividades de la delincuencia organizada y refrendan su compromiso de velar y salvaguardar la paz y seguridad de la población.

Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, la Gran Fuerza de México.