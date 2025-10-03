Morelia, Mich.- Viernes 03 de octubre de 2025.- Un joven de aproximadamente 26 años de edad falleció tras ser atacado a balazos por un empistolado encapuchado en el área de “Las Galeras”, ubicadas en la colonia Pablo Galeana, perteneciente a la Tenencia Morelos, municipio de Morelia, informaron autoridades policiales, las cuales agregaron que el susodicho trabajaba en una tabiquera de dicho lugar.

El atentado se registró durante la tarde de este viernes al exterior del mencionado negocio de elaboración de tabiques, localizado a pocos metros de la calle Cenzontle. Las personas que se dieron cuenta de la situación avisaron al número de emergencias.

En el lugar se presentaron unos patrulleros municipales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del hoy ofendido identificado como Óscar B., mismo que sufrió al menos tres impactos de proyectil, uno de ellos en la cabeza.

En el sitio quedaron regados casquillos percutidos. Los oficiales acordonaron el perímetro y pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.

Antecedente

En esa misma área de “Las Galeras”, tres individuos fueron agredidos a tiros la noche del pasado 28 de septiembre, uno de ellos murió en el sitio del ataque y otro más en un hospital; sobrevive uno de los afectados.



