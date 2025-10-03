Morelia, Michoacán, a 03 de octubre de 2025.- El Gobierno de Morelia, encabezado por el Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Fomento Económico (SEFECO), respalda el desarrollo de actividades que fortalecen la identidad cultural y generan oportunidades económicas, como el Curso Taller de Maquillaje de Catrinas, organizado en colaboración con la Academia de Belleza Venus.

La institución de belleza, con más de 25 años de experiencia formando profesionales en el ámbito de la belleza y la cosmética, enmarca este programa dentro de la estrategia municipal que apoya iniciativas para fortalecer el talento local, facilitando el acceso a formación de calidad, al mismo tiempo que se promueven las tradiciones culturales de la región a través de expresiones artísticas, como el maquillaje de catrinas.

El taller será impartido los días 9 y 10 de octubre, por la reconocida profesional Luz Alvarado, con un formato dinámico que ofrece conocimientos técnicos y prácticos de alto nivel, impulsando la creatividad y profesionalización de quienes participan en la industria de la belleza.

Como parte de la política de inclusión y apoyo a la ciudadanía, se otorgarán 25 becas completas, (100% de

Descuento), mismas que serán entregadas el sábado 4 de octubre, en las instalaciones de la Academia Venus, ubicadas en calle Libertad no. 32, col. Lomas de Hidalgo, en un horario de 10:00 am a 3:00 pm, con la atención de la maestra Silvia Ramírez Vargas.

Este esfuerzo conjunto entre el Ayuntamiento de Morelia, SEFECO y la iniciativa privada educativa, refleja el compromiso institucional de promover la cultura, apoyar la economía local y fomentar la formación profesional de las y los morelianos, consolidando a la ciudad como referente de creatividad, tradición y oportunidades de desarrollo.

Contacto para informes: Teléfono 443 483 8203 y/o en las instalaciones de la Academia.