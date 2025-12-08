Morelia, Michoacán, a 8 de diciembre de 2025.– Como resultado de los trabajos de investigación que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), se logró establecer la presunta responsabilidad de Luis Felipe Duarte Gómez, en el delito de secuestro agravado, cometido el pasado 24 de noviembre, en la ciudad de Uruapan, por lo que se ha emitido acuerdo de ofrecimiento de recompensa para quien proporcione información veraz y útil que conduzca a su detención.

Derivado de los actos de investigación realizados por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, existe una orden de aprehensión librada por un Juez de Control, en contra del indiciado, por la probable participación directa en el hecho que se le atribuye, perpetrado en agravio de una mujer y sus dos hijas menores de edad. La primera, fue localizada sin vida el pasado 29 de noviembre, y hasta el momento se desconoce el paradero de las niñas.

Por tal motivo, y en ejercicio de las atribuciones que le otorga la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, el Fiscal General, Carlos Torres Piña, firmó el acuerdo 22/2025, mediante el cual se establece una recompensa de hasta 100 mil pesos, para quien proporcione información que permita la ubicación, localización y detención del investigado.

En estricto apego a la normatividad vigente, se informa que el número de folio confidencial, los datos de las personas que proporcionen información, así como toda la documentación que se genere con motivo de este procedimiento, serán clasificados como estrictamente reservados y confidenciales, en términos de lo dispuesto en los artículos 106, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNP), y demás disposiciones aplicables.

Luis Felipe Duarte Gómez de 36 años de edad, es de una estatura de 1.70 metros; tez morena; complexión robusta; cejas pobladas y arqueadas; ojos medianos de color café; nariz mediana de base ancha; boca mediana de labios gruesos; mentón ovalado; así como orejas grandes de lóbulo separado.

Por lo que ve a señas particulares, usa barba y bigote en forma de candado, además de contar con una cirugía por trasplante de riñón.

La información podrá ser proporcionada directamente en la Agencia de Inteligencia Criminal de la FGE, ubicada en Periférico Independencia No. 5000, colonia Sentimientos de la Nación, C.P. 58170, Morelia, Michoacán; a través del correo electrónico: recompensas@fiscaliamichoacan.gob.mx o vía telefónica al número gratuito nacional: 800 890 8106.

De igual forma, la FGE en coordinación con autoridades estatales y federales, mantiene acciones operativas en el territorio michoacano para la posible localización y detención del investigado, además de la localización de las menores de edad.

Se hace del conocimiento que el ofrecimiento de recompensa no será aplicable a personas servidoras públicas con funciones relacionadas con instituciones policiales, de procuración y administración de justicia, del sistema penitenciario, ni a sus cónyuges o parientes consanguíneos hasta cuarto grado, por afinidad o civiles.