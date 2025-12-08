El dirigente estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, afirmó que la transformación del país avanza con paso firme, lo cual quedó demostrado durante el masivo festejo por los siete años de la Cuarta Transformación, donde un Zócalo abarrotado evidenció el respaldo ciudadano al proyecto que encabeza la presidenta de México.

Mora González resaltó que no es la primera ocasión en que el movimiento logra llenar la principal plaza pública del país, ya que el Zócalo se ha convertido en un punto de encuentro para quienes apoyan las políticas de bienestar y los cambios impulsados desde el gobierno federal.

El líder morenista subrayó que, a diferencia de las movilizaciones impulsadas por grupos conservadores, la concentración convocada por Morena se desarrolló en un ambiente de paz, sin incidentes y con un profundo respeto a los espacios públicos, demostrando cómo debe manifestarse un movimiento comprometido con el pueblo.

Explicó que miles de asistentes acudieron motivados por los avances logrados en materia social, económica y de derechos, así como por la convicción de que la transformación continúa consolidándose en todo el territorio nacional.

Finalmente, Mora González destacó que más de 30 mil michoacanos viajaron a la Ciudad de México para participar en la celebración, convencidos de que el rumbo del país es el correcto y de que Michoacán forma parte activa de la construcción de un estado de bienestar duradero.