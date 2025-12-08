Morelia, Michoacán; 8 de diciembre de 2025.-El Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, acompañado del Arzobispo, Carlos Garfias Merlos, anunció esta mañana la Cuarta edición de la Magno Posada Navideña “Noche de Paz”, evento emblemático que busca fortalecer las tradiciones, promover la convivencia familiar y resaltar la belleza del Centro Histórico de la capital michoacana.

El programa, informó el Alcalde, Alfonso Martínez, se llevará a cabo el próximo sábado 20 de diciembre, a partir de las 17:30 horas en el Centro Histórico de la capital, comenzando desde el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, con paradas en el templo de Lourdes, Las Monjas y Catedral.

Las actividades incluyen la tradicional petición de posada, un gran concierto navideño; Encendido especial de la Catedral; Verbena popular con antojitos michoacanos: pozole, corundas, tamales, vasolotes y más.

Alfonso Martínez estimó la asistencia de más de 20 mil personas. “Esta Magno Posada es una de las tradiciones más queridas de Morelia. Queremos que las familias vivan la Navidad en nuestro hermoso Centro Histórico y convivan”.

Por su parte, el Arzobispo Carlos Garfias Merlos subrayó la importancia de recuperar el verdadero sentido de la Navidad a través de la unión y la paz. Además, destacó el trabajo en conjunto entre el Gobierno de Morelia y la Arquidiócesis para ofrecer eventos que fortalezcan los valores familiares.

Al respecto, el Coordinador de Gabinete Municipal, Alberto Guzmán Díaz, señaló que la paz comienza en casa y se multiplica cuando se construye en conjunto. Por eso, detalló que 13 dependencias del Ayuntamiento de Morelia trabajan de la mano con la Arquidiócesis para hacer posible esta gran celebración que da continuidad al vasto programa de actividades de la “Navidad Mágica”.