Morelia, Michoacán, 26 de enero de 2026.- El parque industrial Eleva Park, ubicado en el municipio de Tarímbaro, proyecta la generación de alrededor de 5 mil empleos formales en la entidad, señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, tras puntualizar que actualmente operan 35 empresas globales y locales.

“Es una gran apuesta de Organización Ramírez, de Grupo Citelis”, refirió el mandatario en conferencia de prensa, para detallar que en este espacio ya operan empresas como Amazon, La Violeta y Conti, entre otras más, y cuenta con seis edificios, como parte de una primera etapa.

Detalló que con Eleva Park se consolida el corredor industrial del estado, ya que, en el municipio de Álvaro Obregón, se cuenta con el centro logístico de Merza y en Zinapécuaro con el Parque Bajío, donde se proyecta la construcción de la segunda etapa de Eleva Park.

Ramírez Bedolla destacó la importancia de la sinergia entre los gobiernos federal y estatal con la iniciativa privada en Michoacán, con lo cual se impulsa el desarrollo económico de la entidad.

Mientras que el secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández, explicó que actualmente Eleva Park genera alrededor de 2 mil 500 empleos y cuenta con alta conectividad terrestre por su proximidad a la autopista de Occidente y por su cercanía con el aeropuerto de Morelia.

Subrayó que Michoacán cuenta con diversas ventajas competitivas como energías limpias y no se cuenta con alta rotación en mano de obra, a diferencia de la región Bajío, lo cual es atractivo para que muchas empresas busquen establecerse en el estado.