Pátzcuaro, Michoacán, a 26 de enero de 2026.- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, en el marco del 29 aniversario del Instituto Silviano Carrillo Cárdenas, preparatoria incorporada a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, acompañó a la comunidad educativa en la ceremonia conmemorativa y reconoció la trayectoria de esta institución formadora de generaciones de jóvenes de la región.

Durante el acto, autoridades escolares, docentes, padres de familia y alumnado recordaron la historia y vocación humanista del instituto, así como su compromiso con la educación integral y la formación basada en valores, elementos que han distinguido a la institución a lo largo de casi tres décadas de servicio educativo.

En su mensaje, el presidente municipal destacó que la educación es una de las bases más importantes para el desarrollo social y el fortalecimiento del municipio, y reconoció el esfuerzo diario del personal docente y directivo por entregar a la sociedad jóvenes preparados, responsables y con principios sólidos.

Julio Arreola reiteró que su gobierno mantendrá una relación cercana y de colaboración con las instituciones educativas, convencido de que apoyar la educación es apostar por un mejor futuro para Pátzcuaro y para las nuevas generaciones que hoy se están formando en las aulas.