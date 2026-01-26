Morelia, Michoacán; 26 de enero de 2026.- La Corte Municipal se consolida como un avance significativo en la procuración de justicia en la capital michoacana al ofrecer un sistema moderno, accesible y equitativo que atenderá prácticamente todas las infracciones administrativas y fiscales del municipio. Este nuevo esquema garantiza a las y los morelianos un proceso transparente, con derecho a audiencia, pruebas y diálogo directo con jueces especializados.

Así lo destacó el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, quien subrayó que este nuevo modelo, que inició su transición en 2026 y entrará en pleno funcionamiento a partir de abril, evoluciona el exitoso sistema de justicia cívica implementado en 2016 por la administración municipal del Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar.

La Corte Municipal resolverá un amplio espectro de faltas municipales, esquema que garantiza a las y los morelianos un proceso transparente, con pleno respeto a sus derechos y sin sanciones automáticas. Esto asegura mayor equidad, reduce arbitrariedades y promueve resoluciones fundamentadas e imparciales resaltó Yankel Benítez.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Morelia reafirma su compromiso con una justicia municipal más justa, accesible, transparente y cercana a la gente.