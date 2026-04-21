Lagunillas/Tzintzuntzan, Mich.- Martes 21 de abril de 2026.- Los delincuentes involucrados en el asesinato de un oficial de la Policía de Lagunillas, ocurrido en el municipio de Tzintzuntzan, habían robado previamente un camión tipo torton, informaron fuentes allegadas a las autoridades.

De acuerdo con los datos obtenidos, durante la noche de ayer lunes, unas personas solicitaron apoyo a los agentes de Lagunillas, debido a que sujetos armados, con lujo de violencia, despojaron a un chofer de su vehículo de carga y escaparon sobre la carretera Lagunillas-El Correo, con dirección a la vialidad Morelia-Quiroga.

Rápidamente, los guardianes del orden atendieron la emergencia y siguieron a los bandidos, quienes, además del torton, también se desplazaban a bordo de una camioneta. Los uniformados llegaron hasta la comunidad conocida como Puerto El Tigre, perteneciente a Tzintzuntzan, donde revisaron el área y detectaron el camión robado estacionado sobre el camino que conduce a la población de Sanambo.

Los oficiales se aproximaron al vehículo, pero en determinado momento fueron sorprendidos por un hombre armado con un fusil, quien les disparó y, en la agresión mató al agente identificado como Raúl Guadalupe M.

Tras el ataque, el hechor escapó con dirección a una zona serrana. Los patrulleros solicitaron apoyo; posteriormente, arribaron más elementos policiales, quienes aseguraron el área y pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) se presentó en el sitio, inició las investigaciones correspondientes y trasladó el cadáver de Raúl a la morgue para la práctica de la necropsia de ley. En cuanto al camión tipo torton, este fue asegurado.