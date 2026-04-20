Morelia, Michoacán, 20 de abril de 2026.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) realizó con éxito la quinta procuración multiorgánica de 2026 en el Hospital General “Dr. Miguel Silva”; esta acción permitirá salvar y mejorar la calidad de vida de tres pacientes en espera de un trasplante.

El donante fue un hombre de 32 años, originario de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, quien presentó un traumatismo craneoencefálico severo. Pese al duelo, sus familiares decidieron respetar la voluntad de dar vida a otros a través de la donación de órganos.

Tras activarse los protocolos correspondientes y realizarse la intervención quirúrgica por parte del equipo especializado del hospital se logró la procuración de ambos riñones, que serán trasplantados en el mismo hospital a pacientes michoacanos que se encuentran en la lista de espera.

El hígado fue trasladado de manera inmediata a la Ciudad de México, con destino al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, donde un paciente ya aguardaba para el procedimiento.

Para quienes deseen sumarse como donadores voluntarios, la dependencia estatal invita a informarse y compartir su decisión con sus familiares cercanos. Para obtener más información, la población puede comunicarse al Consejo Estatal de Trasplantes (Coetra), en el teléfono 443 689 2609 de lunes a viernes de 8:00 a 14:30 horas.