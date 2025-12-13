La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) celebró el 17 aniversario del Servicio de Protección Federal (SPF), con una ceremonia encabezada por el comisionado Francisco Moreno Montaño, en la que se reconoció la trayectoria de la institución y de sus integrantes, al ser parte fundamental en la construcción de la paz y la seguridad en México.

En comisionado del SPF destacó que en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum y conducida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, Protección Federal, por primera vez en su historia, desempeña funciones clave de inteligencia, investigación y operaciones especiales, al participar como una policía complementaria que actúa con precisión, capacidad táctica y vocación de servicio.

“Esta estrategia nos coloca en el centro de la coordinación de los tres órdenes de gobierno, con la atención a las causas y el trabajo interinstitucional para pacificar el país, con resultados tangibles”, afirmó el titular del SPF.

Por su parte, la comisaria jefa Araceli Rodríguez Navarro, a cargo de la Dirección General de Profesionalización, resaltó que el SPF se ha consolidado en 17 años como una institución esencial para la paz, gracias a la convicción y vocación de su gente, reconoció al personal operativo y administrativo por sostener e impulsar la misión institucional.

“Detrás de cada servicio y de cada operación exitosa, existe un entramado de áreas que hacen posible el cumplimiento de nuestra misión con eficacia y seguridad, porque cada servicio, desde el más remoto hasta el más especializado, requiere personas servidoras públicas capacitadas, íntegras, sensibles y profundamente comprometidas”, agregó.

Durante la ceremonia se otorgaron reconocimientos por Mérito a la perseverancia por 5, 10 y 15 años de servicio, así como condecoraciones al mérito cívico, operativo, tecnológico, docente y deportivo, así como a jefes de servicio con el mejor desempeño.

En representación del personal reconocido, la policía tercera Yadira expresó que recibir estos méritos “es un llamado a redoblar esfuerzos para servir con pasión y compromiso”.

Al evento asistieron mandos y autoridades de la SSPC, de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

La SSPC refrenda su compromiso con fortalecer a sus cuerpos policiales para contribuir a fortalecer la seguridad en el país y la paz para el pueblo de México.