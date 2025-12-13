Ciudad de México, 13 de diciembre de 2025.- El Gobierno de México, a través de Financiera para el Bienestar (Finabien),

informa que, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, del 15 al 19 de diciembre, iniciará la dispersión de recursos del programa Crédito a la Palabra ApoyArte en la región purépecha en beneficio de cerca de 5 mil personas de más de 50 comunidades distribuidas en tres municipios: Pátzcuaro, Uruapan y Cherán.

Esta entrega de créditos es fundamental para la construcción de la paz y la justicia social en la entidad, ya que el empoderamiento económico de las mujeres artesanas, especialmente en las comunidades indígenas, es un motor

de estabilidad social y desarrollo.

El fortalecimiento de negocios liderados por mujeres indígenas se verá beneficiado por los Créditos a la Palabra ApoyArte con interés cero. Este esquema ha sido diseñado para:

-Facilitar que las emprendedoras desarrollen y formalicen sus

actividades productivas.

-Impulsar el valor de sus artesanías y el invaluable trabajo manual que

llena de orgullo a la región.

-Este apoyo financiero estará acompañado de capacitación constante para el éxito de sus negocios.

Esta acción estratégica busca la autonomía económica de las mujeres garantizando que las oportunidades de bienestar y desarrollo lleguen directamente a las comunidades históricamente marginadas, fortaleciendo

desde su base el tejido social de Michoacán.

Actualmente, Financiera para el Bienestar cuenta con 77 sucursales en el estado de Michoacán, asegurando la cercanía de los servicios financieros a las comunidades que tradicionalmente carecen de oferta bancaria. Con esta infraestructura y el programa ApoyArte, Finabien se consolida como un pilar en la estrategia integral de transformación y bienestar para Michoacán.