Buenavista, Mich.- 11 de diciembre de 2025.- La mañana de este jueves, pobladores del municipio de Buenavista Tomatlán, reportaron un enfrentamiento armado en el que personal de Defensa repele desde un helicóptero artillado los disparos de criminales.

#Video | Con helicóptero artillado Defensa repeler agresión de criminales en #Buenavista Tomatlán pic.twitter.com/rQFRv0Bcfg — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) December 11, 2025

De acuerdo con los primeros informes la refriega tuvo lugar en un cerro cercano a la zona de Santa Ana Amatlan, donde pobladores al percatarse del tiroteo se refugiaron y en algunos casos comenzaron a grabar con sus teléfonos celulares.

Al área se movilizaron en apoyo agentes de Guardia Nacional, Guardia Civil y del Ejército Mexicano, sin que hasta el momento se tenga confirmación de saldo, por lo que se espera más tarde las autoridades detallen los resultados del operativo.

RED 113