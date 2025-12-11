Buenavista, Mich.- 11 de diciembre de 2025.- La mañana de este jueves, pobladores del municipio de Buenavista Tomatlán, reportaron un enfrentamiento armado en el que personal de Defensa repele desde un helicóptero artillado los disparos de criminales.

De acuerdo con los primeros informes la refriega tuvo lugar en un cerro cercano a la zona de Santa Ana Amatlan, donde pobladores al percatarse del tiroteo se refugiaron y en algunos casos comenzaron a grabar con sus teléfonos celulares.

Al área se movilizaron en apoyo agentes de Guardia Nacional, Guardia Civil y del Ejército Mexicano, sin que hasta el momento se tenga confirmación  de saldo, por lo que se espera más tarde las autoridades detallen los resultados del operativo.

RED 113

