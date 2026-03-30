Arteaga, Mich.- 30 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Michoacán, inició una carpeta de investigación en contra de quien o quienes hayan participado en la comisión de un delito cometido en materia de hidrocarburos.

De acuerdo con la indagatoria, elementos de Secretaría de Marina – Armada de México (Marina), se constituyeron sobre la carretera Lázaro Cárdenas – Uruapan, a la altura de la localidad de Las Cañas, perteneciente al municipio de Arteaga, lugar donde localizaron y aseguraron 14 mil 60 litros de hidrocarburo (gasolina) distribuida en 94 bidones y 31 tambos de plástico ocultos en una enramada.

La Fiscalía Federal en el estado de Michoacán continúa con la integración de la indagatoria para obtener los datos de prueba necesarios para deslindar responsabilidades.

La Fiscalía Federal en Michoacán a través de El Centro de Denuncia y Atención Ciudadana (CEDAC) de la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad es un mecanismo de atención ciudadana y vínculo con las diferentes unidades administrativas que conforman la FGR y pone a disposición de la ciudadanía su correo electrónico de denuncia vua,michoacan@fgr.org.mx y teléfono 4433225920 y 4433225936.

AGENCIA RED 113