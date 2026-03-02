Huandacareo, Mich., a 02 de marzo de 2026.- “El poder de la juventud no es solo el futuro, es el motor que hoy consolida la transformación de Michoacán. Su energía, su visión fresca y esa rebeldía necesaria son las que mantienen vivo y fuerte a nuestro movimiento”, afirmó de manera contundente el senador de Morena, Raúl Morón Orozco.

En un vibrante encuentro que congregó a jóvenes de todas regiones del estado, el legislador michoacano destacó que la participación activa de las nuevas generaciones es el factor determinante para garantizar la continuidad del proyecto de nación.

Durante la jornada en Huandacareo, que incluyó actividades de expresión y dinámicas de integración, Morón subrayó que la inteligencia y creatividad de los jóvenes michoacanos debe volcarse a la solución de los retos actuales.

“Las y los jóvenes deben ser agentes de cambio, no espectadores de la historia. La riqueza más grande de un ser humano es su juventud; úsenla para cuestionar, para proponer y para construir una sociedad más justa a través del deporte, la cultura y la organización política”, alentó el senador.

El senador enfatizó en que el estado requiere de la vitalidad de los jóvenes para dar solución a los retos que enfrenta, por lo que los convocó a empoderarse y asumirse como líderes sociales.

Finalmente, Raúl Morón hizo un llamado a la unidad generacional, asegurando que el relevo en Michoacán está garantizado por una juventud consciente, preparada y, sobre todo, profundamente comprometida con el pueblo organizado.