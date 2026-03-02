Morelia, Mich.- Lunes 02 de marzo de 2026.- El conductor de un vehículo resultó malherido tras ser atacado a balazos en las inmediaciones de Altozano, cerca del Tecnológico de Monterrey, al sur de Morelia; la víctima acudió de inmediato a un hospital privado para recibir atención médica, comentaron autoridades policiales.

El hecho de violencia ocurrió durante la mañana de este lunes, al parecer en el fraccionamiento Punta Monarca, y trascendió de manera extraoficial que presuntamente se derivó de un incidente de tránsito.

Varios agentes municipales y de otras corporaciones acudieron al referido nosocomio para brindar seguridad. Asimismo, se dio parte de la situación a la Fiscalía General del Estado, a efecto de emprender las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, la identidad del ofendido es desconocida y su vehículo quedó al exterior de las instalaciones médicas, unidad que es una camioneta negra doble cabina.