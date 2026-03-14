Morelia, Michoacán, a 14 de marzo de 2026.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana toma una mayor distancia en el liderato del Grupo 11 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), luego de que venciera 2-1 a Deportivo Zamora en choque de la Jornada 18, que se jugó en el Estadio Universitario Hidalgo.

Desde el arranque el juego fue muy disputado, pero con el paso de los minutos los Zorros comenzaron a tomar el control y fue hasta el 35′ que se rompió el cero cuando Cristian Castro recibió el balón entrando al área y definió con un toque sutil ante la salida del arquero para poner el 1-0 con el que se fueron al descanso.

Con esta anotación el ‘Tigre’ llegó a 25 en la presente campaña, se mantiene como líder de goleo del grupo y se posiciona en el quinto a nivel nacional, promediando sus tantos con los juegos jugados.

El complemento se puso en marcha con los nicolaitas buscando incrementar la ventaja, situación que llegó al 60′ por conducto de Juan Pablo Lara, quien tomó el esférico en tres cuartos de cancha y sacó un derechazo que pegó en el travesaño y acabó en el fondo.

Todavía al 65′ Mario Negrete aprovechó una serie de rebotes dentro del área para descontar por el cuadro zamorano y ponerle drama a la recta final del encuentro, sin embargo, el marcador ya no se movió.

Ya con estas tres unidades, el Atlético Morelia-UMSNH llegó a 43, con lo que toma una mayor distancia en el liderato del sector con 12 puntos más que el segundo lugar y en la fecha 19 visitará a H2O Purépechas, duelo pactado para el 21 de marzo.