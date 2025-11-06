Morelia, Michoacán, a 06 de octubre del 2015.- El Colegio de Morelia abre nuevo taller “Emprendedores Kids”, dirigido a niñas y niños de 7 a 12 años de edad, el cual dará inicio el sábado 15 de noviembre. Esta actividad forma parte de la educación complementaria enfocada a las infancias, prioridad de la administración que encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, ya que a través de ella es posible la generación de la paz y reconstrucción del tejido social.

De acuerdo con Iván Fernando Barrales Alcántara, director general del Colegio de Morelia, el taller tiene un programa diseñado para inspirar a los niños a convertirse en agentes de cambio a través del emprendimiento. Durante cinco sesiones interactivas, los participantes desarrollarán habilidades clave mientras crean y presentan sus propios proyectos.

“Estamos convencidos de que es muy importante generar una cultura de educación empresarial y de emprendimiento en las nuevas generaciones porque son quienes un día le darán rumbo a la economía local, del país e incluso del mundo”, señaló Iván Barrales.

Destacó también que se trata de un curso interactivo donde las y los niños podrán descubrir cómo funciona el mundo del emprendedurismo, donde las y los participantes desarrollarán habilidades clave mientras crean y presentan sus propios proyectos.

Barrales Alcántara resaltó que el taller será impartido por la asociación “Qué Rollo con Emprender”, que encabeza Giovanna Tapia, con quien se han venido desarrollando diferentes talleres desde la pasada administración, que permiten aplicar el modelo de Educación de la Triple Hélice, en la cual participan los sectores Gubernamental, Educativo y Empresarial.

El curso tiene un costo de recuperación de $1,145.00 y se desarrollará durante 5 sábados consecutivos, en horario de 09:00 a 1200 horas. Las personas interesadas, pueden acudir a partir de hoy, a las instalaciones del Colegio de Morelia (Av. Guadalupe Victoria 2225, Lomas de Santiaguito), para inscribir a las y los pequeños.