Churintzio, Mich.- 6 de octubre de 2025.- Un trágico accidente ocurrido sobre la carretera Zináparo-Churintzio cobró la vida de dos hombres que viajaban en motocicleta y colisionaron de frente.

El percance fue reportado por automovilistas que circulaban por la zona, quienes alertaron al número de emergencias al observar a dos personas gravemente lesionadas sobre el pavimento.

Paramédicos y elementos policiales acudieron de inmediato, pero al llegar confirmaron que ambos conductores habían fallecido a consecuencia del impacto. La zona fue acordonada mientras personal de la Unidad de Atención Inmediata realizaba las diligencias correspondientes para determinar las causas del choque.

En el sitio, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de un hombre sobre el acotamiento izquierdo de la carretera, junto a una motocicleta Italika. El fallecido, aún sin identificar, vestía pantalón de mezclilla gris y botas de trabajo.

A unos 30 metros de distancia fue localizado el segundo motociclista, quien portaba una playera negra, calcetas y tenis del mismo color; junto a él se encontraba una motocicleta Vento gris.

Ambos cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se espera que en las próximas horas sean identificados por sus familiares. Las motocicletas involucradas quedaron aseguradas y fueron enviadas al corralón oficial mientras continúan las investigaciones.