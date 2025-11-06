Morelia, Michoacán.- Jueves 06 de noviembre de 2025.- Bomberos y policías auxiliaron a una mujer que resultó lastimada tras sufrir una caída a la orilla del Río Chiquito, ubicado en la avenida Solidaridad, al sur de Morelia, informaron fuentes allegadas al tema.

El hecho se registró durante la tarde de este jueves, en las cercanías de las colonias Félix Ireta y Juárez, así como en las inmediaciones de la Calzada Benito Juárez.

Fueron varias personas las que reportaron el incidente. Al lugar arribaron patrulleros municipales y los vulcanos, quienes auxiliaron ala fémina y le brindaron atención en el sitio.