Morelia, Michoacán, 29 de diciembre de 2025.- La apertura de los hospitales de Maruata y Arantepacua, el arranque del acelerador lineal y el PET Scan, la dotación de nuevas ambulancias al CRUM y la realización de 2 mil 306 cirugías de cataratas gratuitas, son algunos de los logros alcanzados durante el 2025 en materia de salud en Michoacán, detalló el titular de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), Elías Ibarra Torres.

En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se destacó que Michoacán fortaleció la lucha contra el cáncer con la llegada de un acelerador lineal y un PET Scan. Con una inversión de 165 millones de pesos, se garantizan diagnósticos precisos y tratamientos oncológicos de última generación, evitando que los pacientes tengan que salir del estado y agilizando la atención para salvar más vidas.

En materia de infraestructura, resalta la inauguración del Hospital Comunitario de Maruata, con una inversión de 330 millones de pesos, obra estratégica para la atención en la región Sierra-Costa. A este logro se suma la puesta en marcha de la primera etapa del Hospital Comunitario de Arantepacua, donde ya funcionan los servicios de urgencias y consulta externa, acercando la atención médica a las comunidades que más lo necesitan.

Para fortalecer la respuesta ante emergencias, se entregaron 23 ambulancias nuevas, de las cuales 10 fueron destinadas al Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), y las restantes distribuidas en diversos municipios, asegurando traslados más rápidos y eficientes en toda la entidad.

Finalmente, el titular de la SSM informó que, mediante jornadas gratuitas de salud visual, se realizaron 2 mil 306 cirugías de cataratas. Estas acciones han tenido un impacto directo en la autonomía y calidad de vida de los adultos mayores y sectores vulnerables, consolidando un sistema de salud más humano y accesible para todas y todos los michoacanos.