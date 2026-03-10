Morelia, Michoacán, 10 de marzo de 2026.- Del 28 de marzo al 1 de abril, el cielo de Nuevo Parangaricutiro se iluminará con la Feria Internacional de la Pirotecnia 2026, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

El presidente municipal de Nuevo Parangaricutiro, Jesús Antonio Espinoza Rochín, señaló que el evento ha logrado reunir a un amplio número de turistas y visitantes de distintas edades que se han maravillado con el ingenio y el talento de las y los artesanos de la pirotecnia.

“Para este año tenemos prevista la asistencia de 120 mil espectadores que dejarán una derrama económica de más de 6 millones de pesos”, declaró el funcionario.

Por su parte, la regidora de Turismo, Fabiola Aguilar Aguilar, señaló que estas actividades son parte fundamental para dinamizar la economía local y generar derrama en los sectores gastronómicos, hoteleros, artesanales, entre otros del turismo.

Asimismo, la coordinadora de la Feria, Indira Concepción Ventura Martínez, recordó que desde hace más de 40 años las y los visitantes llevan ofrendas de pirotecnia como muestra de su devoción al Señor de los Milagros.

El espectáculo piromusical 360º y las danzas michoacanas serán parte de las actividades que se realizarán en el marco de la Semana Santa en dicho municipio. Para más información está disponible el perfil de Facebook: Dr. Jesús A. Espinoza Rochín.