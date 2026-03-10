Con el lema “Unidad, Transparencia y Resultados”, el presidente de la Canaco Servytur Morelia, Oliverio Cruz Gutiérrez, presentó el Plan Estratégico 2026–2028 que marcará la ruta institucional para fortalecer al sector comercio, servicios y turismo de Morelia y Michoacán.

Durante rueda de prensa, Cruz Gutiérrez destacó que esta nueva etapa se basa en una visión clara: consolidar una Cámara cercana, transparente y verdaderamente aliada del comerciante, capaz de representar con firmeza y gestionar con resultados medibles.

“El comercio organizado necesita dirección clara, no improvisación. Venimos a organizar, ejecutar y dar resultados”, afirmó.

El Plan Estratégico se estructura en cuatro ejes fundamentales:

Coordinación y sinergias, mediante una agenda formal con los tres niveles de gobierno, convenios con instituciones educativas y trabajo permanente con organismos empresariales y CONCANACO. Servicios, gestión e información, fortaleciendo el catálogo de servicios, la profesionalización de empresarios y colaboradores, así como la generación de información estratégica y programas empresariales. Representaciones y jurisdicción, ordenando y fortaleciendo la presencia institucional de la Cámara en organismos clave como IMSS, INFONAVIT, SAT, Secretaría de Desarrollo Económico y Secretaría de Turismo, además de impulsar una agenda con el Poder Legislativo para incidir en el desarrollo económico del estado. Fortalecimiento institucional, a través de la profesionalización del capital humano, actualización de estatutos, mejora organizacional y resguardo del patrimonio institucional.

En materia de servicios impulsará la digitalización, la agenda regulatoria y la formación de líderes empresariales; mientras que en lo que refiere al turismo, señaló que trabajará en la integración del sector hotelero, la promoción estratégica del estado, la seguridad turística coordinada y un Plan Maestro para la Oficina de Congresos y Visitantes.

Cruz Gutiérrez subrayó que cada proyecto contará con responsable, meta y seguimiento, garantizando transparencia y rendición de cuentas.

“Las instituciones trascienden cuando se conducen con visión, disciplina y compromiso. Ese es el rumbo que asumimos hoy”, concluyó.

Estuvieron presentes integrantes de la Mesa Directiva como: el Secretario, José Luis Dueñas González; el Vicepresidente de Servicios, Daniel Lavan Caravantes Rodríguez; la Vicepresidenta de Turismo, Judith Nereida Mora Rodríguez; el Vicepresidente del Centro Histórico, Alfonso Guerrero Guadarrama; y el Vicepresidente de Innovación y Tecnología, Federico Sánchez Quintero.