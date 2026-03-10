Morelia, Michoacán; 10 de marzo de 2026.- Con el objetivo de fortalecer el desarrollo deportivo e incluyente en la ciudad, el Gobierno de Morelia, desde del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), participará en el 1er Circuito de Paranatación y Curso de Capacitadores Nacionales, que se realizará del 24 al 26 de abril en la alberca “Aquiles Serdán” del Centro Deportivo Ejército de la Revolución.

Apoyar al talento deportivo local es una prioridad del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, por lo que a través de IMCUFIDE se brinda entrenamiento y asesoría técnica gratuita a nadadoras y nadadores con discapacidad, para fortalcer sus procesos de preparación y abrir más oportunidades a las y los atletas morelianos, y que continúen destacando en competencias nacionales.

Para este encuentro deportivo organizado por la Federación Mexicana de Deportistas Especiales, IMCUFIDE participará con una delegación de 11 atletas, encabezada por Yamil de Jesús Higareda y dirigida por el instructor Héctor Román Jiménez, quien señaló: “Esta competencia es un buen sinodal rumbo a la Paralimpiada Nacional CONADE 2026 y a la Serie Mundial en Guadalajara, ya que los tiempos serán validados para los Juegos Centroamericanos que se realizarán en México”.

La representación moreliana estará integrada por Javier Amado Zárate, Martha Fernanda Ortiz, Luis Andrés García, Yamil de Jesús Higareda, Ángel Manuel Morales, Aphril García, Ángel David López, Ramses Villagómez, Lizetn Ramírez, Sebastián Guzmán y Karen Lizeth Jiménez, quienes buscarán mejorar sus marcas y consolidar su preparación rumbo a futuras competencias nacionales e internacionales.