Morelia, Michoacán, a 25 de febrero de 2026.- Que los programas de fomento a la lectura en Michoacán se diseñen con criterios de inclusión y se evalúen periódicamente es parte de la propuesta que presentó la diputada local Ana Vanessa Caratachea Sánchez.

Desde tribuna, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro en Michoacán no se ha actualizado en 15 años, a pesar de que los cambios tecnológicos en este período de tiempo han acrecentado las brechas en acceso al conocimiento de niñas, niños y adolescentes en zonas rurales y urbanas o para quienes cuentan con algún tipo de discapacidad.

“Cada niña o niño que descubre el gusto por la lectura, gana una herramienta para construir conocimiento, para pensar con libertad y para crear su propio proyecto de vida”, argumentó la legisladora de La Piedad.

Vanessa Caratachea reflexionó que la lectura es una vía para el pensamiento libre y la base de una sociedad crítica e informada y un camino hacia la paz.

Destacó que la reforma que propone no implicaría una mayor burocracia ni la creación de nuevos órganos, por lo que no genera un impacto presupuestal. Se trata más bien de establecer que por obligación, toda acción gubernamental o política pública de fomento a la lectura se diseñe con criterios de accesibilidad, inclusión y no discriminación y se evalúe periódicamente.

Además, propone institucionalizar al Consejo Estatal y los Municipales de fomento a la lectura, de manera que existan actas de sus sesiones y se transparenten sus acuerdos, que deberán estar fundamentados con criterios técnicos, diagnósticos y análisis culturales.