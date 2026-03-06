Tarímbaro, Mich.- Jueves 05 de marzo de 2026.- Dos presuntas ladronas, quienes con armas punzocortantes intentaron agredir a patrulleros de la Guardia Civil de Tarímbaro y a empleadas de una Bodega Aurrera Express, ubicada en el fraccionamiento Hacienda del Sol, resultaron lesionadas cuando uno de los oficiales realizó un disparo en defensa propia, informaron fuentes allegadas a las autoridades policiales.

Pretendían irse sin pagar

De acuerdo con los datos obtenidos, durante la tarde de este jueves las mencionadas mujeres ingresaron a la referida tienda, localizada en el Boulevard Hacienda del Sol, donde comenzaron a sustraer varios productos y trataron de salir sin pagarlos.

Al darse cuenta de la situación, trabajadores del establecimiento las interceptaron y solicitaron apoyo de los agentes de la Guardia Civil (GC), quienes arribaron al sitio y detuvieron a las susodichas; sin embargo, éstas devolvieron los artículos robados, fueron liberadas y se marcharon.

Regresan agresivas y armadas a la tienda

No obstante, transcurridos algunos minutos, las féminas regresaron al comercio y con armas blancas amagaron a unas empleadas, por lo que el personal de la tienda reportó lo sucedido y de inmediato acudieron los patrulleros.

Al ver a los uniformados, las encolerizadas mujeres se abalanzaron contra ellos sin lograr dañarlos, pues uno de los agentes accionó su arma de cargo y una de las hostiles sufrió un impacto en el abdomen; además, su cómplice resultó lesionada por una esquirla en un pie.

Atención médica e investigaciones

Los guardianes del orden solicitaron de inmediato una ambulancia. Posteriormente, unos paramédicos trasladaron a las pacientes a distintos hospitales para su adecuada atención médica; ambas quedaron bajo custodia policial. Asimismo, la escena de los hechos fue acordonada y se dio aviso a la Fiscalía Regional, cuyos especialistas emprendieron las investigaciones correspondientes del caso.