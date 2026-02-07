Morelia, Michoacán, 06 de febrero 2025.- El diputado Toño Carreño Sosa dejó en claro que se debe revisar a detalle la iniciativa de reforma al artículo 44 constitucional, sobre el no endeudamiento, ya que sería un riesgo limitar las posibilidades de crecimiento e inversión al estado.

El legislador dejó en claro que desde Movimiento Ciudadano están a favor del uso responsable y escrupuloso de los recursos públicos, ejecutados con verdadera transparencia y en beneficio del desarrollo de Michoacán y los michoacanos.

Sin embargo, lo que como diputados debemos revisar, añadió, es si la solución es seguir con prohibiciones o mejor generar las condiciones de revisión de cuentas, transparencia y auditorías.

Lo anterior, agregó Toño Carreño, es lo que permitiría a Michoacán tener un futuro con finanzas sanas y se deja abierta la importante puerta de inversión con miras a un efectivo desarrollo de las y los michoacanos.

Luego del ha lugar para la revisión, análisis y discusión de la reforma mencionada, indicó que los integrantes de la Bancada Naranja ya analizan el tema, dado que responsablemente analizarán el tema, para evitar se haga mal uso de las finanzas públicas, sin que ello signifique una limitante de inversión a proyectos importantes.

Finalmente, indicó que hasta el momento, no han participado en las reuniones correspondientes del análisis del tema, pero insistió en que en la bancada y de manera personal, conocerán a detalle la iniciativa y su voto será en pro del desarrollo de Michoacán, sin que ello signifique impedir el desarrollo que todos queremos, a través de obras importantes y de gran calado.