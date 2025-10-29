Morelia, Michoacán, a 29 de octubre de 2025.- Al inaugurar el 4° Congreso Internacional de Psicología organizado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) a través de la Facultad de Psicología, la rectora Yarabí Ávila González, destacó que esta actividad representa una oportunidad para el intercambio de ideas, para el crecimiento académico y también personal, pero sobre todo para reafirmar el compromiso con el bienestar colectivo.

Flanqueada por la Doctora Honoris Causa por la UMSNH, María Elena Medina-Mora Icaza, la rectora apuntó que la psicología no sólo interpreta la complejidad del ser humano, sino también contribuye activamente a transformar a la sociedad, acompañando procesos de salud mental, de inclusión, de justicia y de bienestar.

“En tiempos donde por desgracia, la violencia, la desigualdad y la incertidumbre parecen marcar el curso de nuestra comunidad, la psicología se vuelve una herramienta indispensable para construir esa paz que tanto necesitamos, para sanar heridas invisibles y para enseñar con empatía a todos y a todas”.

Ante las y los estudiantes señaló que su vocación es valiosa y muy necesaria, al referir que tienen en sus manos la posibilidad de seguir cambiando vidas, de construir comunidades más empáticas y más humanas.

Tras destacar la labor de las y los organizadores, apuntó que este Congreso muestra el compromiso de la UMSNH con la vinculación y con la colaboración, además fortalece la formación de las y los estudiantes y amplía el impacto del conocimiento psicológico en la vida cotidiana, “porque la Universidad no puede ser un espacio aislado, es un espacio donde debemos seguir dialogando con la sociedad, aportar soluciones y tener puentes, y esto es un ejemplo de ello”.

Se pronunció porque el intercambio de ideas sirva para fortalecer la práctica ética, científica y humanista de la psicología, al señalar que en la Universidad Michoacana se cree firmemente que el conocimiento tiene sentido sólo si se comparte, si se aplica y si mejora la vida de las demás personas.

En este marco, la rectora reconoció el trabajo de la directora de la Facultad de Psicología, Mónica Fulgencio, así como de exdirectoras y exdiretores, de igual forma destacó la presencia de titulares de las dependencias del área de la Salud y de las profesoras y profesores. “La verdadera fortaleza de una institución radica, sin duda alguna, en esa gran capacidad de trabajar en equipo”, enfatizó.

Al hacer uso de la voz, la directora de la Facultad de Psicología, Mónica Fulgencio Juárez compartió que la actividad que hoy se desarrolla tiene un significado muy especial para la comunidad universitaria, ya que les brinda la oportunidad de celebrar el 25 aniversario de la dependencia. “A diferencia de otros eventos, nuestro Congreso es impulsado por una institución educativa pública con la intención de abrir sus puertas y compartir con colegas, estudiantes y especialistas de distintos lugares, con diversas formas de pensar y de ejercer la psicología”.

Señaló que el tema de esta edición se denomina “Crisis sociales y orientaciones teórico prácticas”, el cual surge de la necesidad de reflexionar sobre los tiempos complejos que se viven, “nos enfrentamos a múltiples crisis sociales, ambientales, políticas, económicas, éticas, tecnológicas y de salud mental, todas ellas presentes en la vida cotidiana de las personas que nos interpelan a nosotros como psicólogos y psicólogas. Confiamos en que estos días serán una experiencia enriquecedora para todas y todos”.

Al dar la bienvenida a las y los asistentes, el presidente del Comité Organizador del Congreso, Mario Orozco Guzmán reflexionó sobre los inicios de la psicología en la Universidad Michoacana y del evento como un encuentro de carácter dialéctico para valorar la incidencia o la repercusión de esta disciplina en la estructura académica de la institución.