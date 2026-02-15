Ciudad de México, 15 de febrero de 2026.- Michoacán se verá beneficiado por los incentivos para la industria cinematográfica y visual anunciados este domingo por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, en un evento en el que estuvo presente la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), a través de la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich).

Este nuevo esquema de apoyo al cine permitirá a las productoras obtener créditos fiscales del 30 por ciento contra el ISR, con un tope de 40 millones de pesos, asegurando los recursos necesarios para culminar largometrajes de ficción y garantizar el desarrollo de los proyectos, explicó Roberto Monroy García, titular de la Sectur Michoacán.

El objetivo central de esta política es blindar el sector frente al desplazamiento de producciones hacia otros países y priorizar la contratación de talento mexicano en cada proyecto. Al mejorar las condiciones de financiamiento, se busca generar una mayor derrama económica y dotar a las producciones nacionales de la solidez técnica necesaria para competir con éxito en festivales y concursos internacionales.

También asistieron productores, directores, actores, actrices y demás integrantes del sector, así como las titulares de las secretarías federales de Cultura y Turismo. Durante el anuncio destacó la participación de Salma Hayek, quien fue invitada de honor de la primera edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) en 2003, detalló el titular de Sectur.

Por su parte, el director de la Cofilmich, Luis Fernando Gutiérrez Lara, señaló que con este avance, “queremos que Michoacán esté preparado desde el día uno, con reglas claras, orientación para las y los creadores y productores, y la capacidad de gestión rápida para que más proyectos elijan filmar en la entidad y más gente descubra y quiera vivir lo que somos”.

La actriz nominada al Oscar, productora y directora mexicana, Salma Hayek, celebró la visión de la Presidenta #Sheinbaum para implementar incentivos que apoyan a la producción del cine mexicano: “Quizá lo que no teníamos era esta Presidenta”.@salmahayek @Claudiashein @FICM… pic.twitter.com/SRi7qVZf5S — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) February 15, 2026

Recordó que en 2025 se desarrollaron 19 producciones entre documentales, novelas y comerciales, cuyos contenidos ya comenzaron a distribuirse, todo bajo el eslogan “Lo viste en la pantalla, lo vives en Michoacán”, adoptado por la propia Cofilmich.

Durante su intervención, Salma Hayek afirmó que México es un país como ningún otro y resaltó los recursos naturales que hay en él y su diversidad ecológica. Al respecto, el funcionario explicó que Michoacán cuenta con una amplia riqueza natural que se ha visto reflejada a lo largo de los años en distintos proyectos cinematográficos como “Janitzio”, “¡Qué lindo es Michoacán!”, “Maclovia”, “Gertrudis Bocanegra”, “Hidalgo, la historia jamás contada”, “Coco” y “Los tres caballeros”.

Las reglas de operación para este incentivo serán publicadas este lunes 16 de febrero en el Diario Oficial de la Federación, con el fin de fortalecer la competitividad de la industria nacional.