Uruapan, Michoacán, 14 de enero de 2026.- Resultado de las acciones del Plan Paricutín en la ciudad de Uruapan, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), de la Defensa Nacional (Defensa), y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a dos hombres en posesión de 11 envoltorios con droga.

En una labor conjunta, los elementos de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la SSPC, efectuaron el aseguramiento de las personas en mención tras realizar patrullajes de vigilancia al sur del municipio.

Los ahora indiciados fueron detenidos en posesión de 11 envoltorios con sustancia granulosa con las características propias de la metanfetamina, por lo que fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

A su vez, en la demarcación los efectivos de la SSP y de los tres órdenes de gobierno redoblan su presencia en las calles, a fin de garantizar el orden público para beneficio de la población.