Morelia, Michoacán, a 15 de enero de 2026. – La delegación nicolaita que participó en la edición 2026 del Torneo del Sol concluyó su participación en el certamen, que se desarrolla desde principios de enero en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) en Toluca, y que reúne a los mejores futbolistas Sub 18 del país.

Los representantes del Atlético Morelia-UMSNH fueron el portero Francisco Cervantes, el lateral Fredy Vargas, el entrenador Gustavo Farías, y el preparador físico, Héctor Rodríguez, quienes formaron parte de la Selección del Grupo 11 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP).

Cabe mencionar que, el entrenador nicolaita se ganó el derecho de dirigir a este equipo por ser el timonel del cuadro líder del sector.

En la primera fase del campeonato los comandados por Farías Echenique vencieron 5-1 a la Selección del Grupo 6, 7-0 a la Selección del Grupo 15 y empataron 0-0 con la Selección del Grupo 2 para después imponerse 4-1 en la tanda de penales.

Ya en la segunda ronda, la etapa internacional, el representativo del sector 11 cayó 2-0 ante la Selección Mexicana Sub 17, perdió 3-2 ante la Selección de la Liga Premier e igualó 2-2 ante la Selección Conadeip para posteriormente sucumbir en la tanda desde los 11 pasos por 6-5.

De los seis encuentros del seleccionado del Grupo 11, el portero del Atlético Morelia-UMSNH, Francisco Cervantes, disputó cuatro partidos y el lateral nicolaita, Fredy Vargas, jugó los seis aportando además dos goles.

“Es una muy buena experiencia participar en el Torneo del Sol, porque se compite contra los mejores jugadores Sub 18 del país y selecciones centroamericanas, que son muy competitivas, además, hay muchos visores y eso es una buena vitrina para los jóvenes. Nuestros jugadores, Francisco y Fredy, lo hicieron muy bien, para Fredy es el segundo año consecutivo que compite en este torneo, entonces es muy positivo este fogueo”, comentó el estratega de los Zorros, Gustavo Farías.