Morelia, Michoacán, 17 de septiembre de 2025.- Un total de 21 planteles del Telebachillerato Comunitario (TBC) serán beneficiados con recursos del programa federal La Escuela es Nuestra, informó el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem).

La inversión asciende a 12 millones 600 mil pesos, que serán destinados al mejoramiento de infraestructura educativa, con el objetivo de fortalecer las condiciones en las que estudian cientos de jóvenes michoacanos en comunidades rurales y semiurbanas.

Mariana Sosa Olmeda, titular del Iemsysem, destacó que estos recursos representan un impulso directo para los planteles del Telebachillerato Comunitario, programa federal que, por sus características, atiende a estudiantes de localidades con alta y muy alta marginación, donde la educación media superior es la principal vía para el desarrollo social.

“Con estas acciones seguimos consolidando la transformación educativa en Michoacán, garantizando espacios dignos y funcionales para nuestras y nuestros jóvenes”, afirmó al recordar que, para este año, dicho programa federal por primera vez apoyará a planteles de educación media superior.

El programa La Escuela es Nuestra permite a los planteles decidir de manera directa y transparente el destino de los recursos, privilegiando la participación de la comunidad escolar y fomentando la corresponsabilidad en la mejora de los centros educativos.