Morelia, Michoacán, 4 de enero de 2026.- La Secretaría del Bienestar (Sedebi), encabezada por Andrea Serna Hernández, benefició a casi 100 mil personas en 2025 mediante un modelo que combina apoyos económicos directos con formación integral. A través de programas específicos, se brindó certeza financiera a 384 familias cuidadoras de niños con cáncer; mil 702 mujeres con cáncer de mama o cervicouterino, y 12 mil 338 personas con discapacidad, garantizando su acceso efectivo al derecho a la salud y una vida digna.

Además se impulsó la autonomía y el desarrollo de capacidades mediante los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (Ceibas). En estos espacios se impartieron más de 2 mil talleres y cursos gratuitos en 10 municipios, logrando que 80 mil personas accedieran a nuevas herramientas educativas, culturales y de participación social que fortalecen el tejido comunitario en Michoacán.

La titular de Sedebi destacó que también se llevaron a cabo acciones estratégicas con enfoque en derechos humanos e inclusión, algunas de ellas son Bienestar Educativo, Ferias Talento Sin Barreras, talleres y servicio gratuito de Lengua de Señas Mexicana (LSM), acompañamiento a personas de la diversidad sexual y de género, así como campañas de sensibilización sobre identidad, prevención del cáncer infantil y derechos lingüísticos de personas sordas.

“En la secretaría damos pasos firmes para que los programas sociales lleguen a quien más lo necesita, con respeto, dignidad y un enfoque humano. Nuestro compromiso es garantizar que el bienestar sea un derecho garantizado para todas, todos y todes”, afirmó Serna Hernández.

Subrayó que los logros de 2025 reflejan un esfuerzo sostenido de comunicación y cercanía con la ciudadanía, que permitió que las y los michoacanos conocieran, accedieran y ejercieran sus derechos a través de los programas del bienestar.