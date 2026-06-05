En un evento encabezado por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes; la senadora Celeste Ascencio, afirmó que el compromiso de quienes forman parte del movimiento de transformación debe ser mantener siempre en el centro de las decisiones al pueblo de Michoacán, trabajando con unidad, convicción y cercanía con las comunidades.

En el encuentro con liderazgos de Morena de estado, la legisladora coincidió con la presidenta del partido, Ariadna Montiel Reyes; la secretaria general, Carolina Rangel Gracida; y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, en que la prioridad del movimiento debe seguir siendo atender las necesidades del pueblo y consolidar el bienestar de las mayorías.

“Nuestro estado merece lo mejor de cada una y cada uno de nosotros para profundizar la transformación. La prioridad siempre debe ser el pueblo de Michoacán”, expresó.

Celeste Ascencio subrayó que el proyecto que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha demostrado que es posible gobernar poniendo por delante los derechos, la justicia social y el bienestar compartido, por lo que refrendó su respaldo a la conducción política de la mandataria.

Asimismo, destacó que la defensa de la soberanía nacional, el fortalecimiento de la democracia y la consolidación de los avances de la Cuarta Transformación son tareas fundamentales para continuar construyendo un país más justo y con mayores oportunidades para todas y todos.

La senadora reiteró que seguirá recorriendo el territorio michoacano, escuchando a la ciudadanía y trabajando desde el Senado de la República para que los beneficios de la transformación lleguen a cada comunidad del estado.

“Como Humanista Michoacana, seguiré trabajando todos los días para que nadie se quede atrás y para que el bienestar continúe llegando a todos los rincones de nuestro estado”, concluyó.

La senadora destacó la unidad de Morena y el respaldo al liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum para profundizar la transformación en el estado.

Celeste Ascencio, afirmó que el compromiso de quienes forman parte del movimiento de transformación debe ser mantener siempre en el centro de las decisiones al pueblo de Michoacán, trabajando con unidad, convicción y cercanía con las comunidades.

Durante un encuentro con liderazgos de Morena de estado, la legisladora coincidió con la presidenta del partido, Ariadna Montiel Reyes; la secretaria general, Carolina Rangel Gracida; y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, en que la prioridad del movimiento debe seguir siendo atender las necesidades del pueblo y consolidar el bienestar de las mayorías.

“Nuestro estado merece lo mejor de cada una y cada uno de nosotros para profundizar la transformación. La prioridad siempre debe ser el pueblo de Michoacán”, expresó.

Celeste Ascencio subrayó que el proyecto que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha demostrado que es posible gobernar poniendo por delante los derechos, la justicia social y el bienestar compartido, por lo que refrendó su respaldo a la conducción política de la mandataria.

Asimismo, destacó que la defensa de la soberanía nacional, el fortalecimiento de la democracia y la consolidación de los avances de la Cuarta Transformación son tareas fundamentales para continuar construyendo un país más justo y con mayores oportunidades para todas y todos.

La senadora reiteró que seguirá recorriendo el territorio michoacano, escuchando a la ciudadanía y trabajando desde el Senado de la República para que los beneficios de la transformación lleguen a cada comunidad del estado.

“Como Humanista Michoacana, seguiré trabajando todos los días para que nadie se quede atrás y para que el bienestar continúe llegando a todos los rincones de nuestro estado”, concluyó.