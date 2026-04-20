La Senadora de la República por Michoacán, Celeste Ascencio, asistió a la inauguración del Teatro Oralia Casso de Gómez, un nuevo espacio cultural destinado al beneficio de las y los agremiados del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana.

Durante el evento, la senadora destacó la importancia de fortalecer espacios culturales como parte fundamental para la reconstrucción del tejido social, al señalar que la cultura no es un complemento, sino una herramienta clave para generar comunidad, identidad y bienestar.

Subrayó que invertir en cultura es también apostar por entornos más seguros, por la convivencia y por el desarrollo integral de las personas, especialmente en regiones con una fuerte vida laboral y comunitaria como Lázaro Cárdenas.

Asimismo, expresó su reconocimiento al Lic. Napoleón Gómez Urrutia, líder nacional del sindicato, por su liderazgo y trabajo en beneficio de las y los trabajadores del sector, así como por impulsar iniciativas que contribuyen al bienestar de sus agremiados.

Celeste Ascencio reiteró que el fortalecimiento de espacios públicos y culturales forma parte de una visión humanista que pone en el centro a la gente y su desarrollo.

“Michoacán puede y merece más, y se construye también desde espacios como este, donde la cultura acerca, une y transforma”, expresó.