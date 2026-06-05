Ciudad de México, 5 de junio de 2026.- Como parte de las acciones de promoción comercial impulsadas por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Michoacán inició su participación en Punto México, uno de los principales escaparates turísticos y culturales del país, con una muestra que permanecerá hasta el próximo 28 de junio.

El titular de la dependencia, Claudio Méndez Fernández, destacó que esta participación permitirá acercar la oferta productiva y artesanal michoacana a nuevos públicos, así como fortalecer las oportunidades de comercialización para quienes participan en la muestra.

“Invitamos a las personas que viven en la Ciudad de México o la visitan a acercarse a Punto México y conocer el talento, la creatividad y la calidad de las manos michoacanas. Queremos que descubran todo lo que Michoacán tiene para ofrecer”, expresó.

Las y los visitantes podrán conocer productos y piezas artesanales de distintas regiones del estado, reflejo de la creatividad, tradición y riqueza cultural que distinguen a Michoacán.

Con estas acciones, la Sedeco fortalece la promoción de productoras, productores, artesanas y artesanos michoacanos, lo que contribuye a la apertura de nuevos mercados y al posicionamiento de Michoacán como referente nacional de cultura, tradición y vocación productiva.