Morelia, Michoacán, 5 de junio de 2026.- Para impulsar el deporte y la sana convivencia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que en el marco del “Jalo Futbolero” el Gobierno de Michoacán transmitirá de forma gratuita todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en pantallas gigantes en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo).

Explicó que la administración estatal adquirió los derechos correspondientes para hacer posible este magno evento. Gracias a este esfuerzo institucional, la población podrá disfrutar, a partir del 11 de junio, en vivo las transmisiones de las distintas selecciones, incluyendo de forma garantizada todos los encuentros de México.

Durante los 39 días que dure la máxima justa deportiva del balompié, las familias michoacanas podrán congregarse para vivir la emoción del fútbol en un entorno seguro y festivo.

“Queremos que cualquier persona que tenga el deseo de vivir el Mundial, de apoyar a la selección y de disfrutar de este espectáculo deportivo, pueda hacerlo de manera cómoda, gratuita y en compañía de sus seres queridos”, destacó Ramírez Bedolla.

Puntualizó que las sedes contarán con un ambiente 100 por ciento familiar, por lo que el acceso será abierto para el público en general y toda la población que desee acudir.