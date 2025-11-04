Morelia, Michoacán, 4 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Gobierno informa que la circulación vehicular se mantiene libre en la Autopista Siglo XXI y en la Autopista de Occidente, lo que permite un tránsito fluido y seguro para automovilistas y transportistas que cruzan el territorio estatal.

En el reporte de las 09:30 horas las vías de comunicación operan con normalidad y sin reportes de bloqueos, mientras que se mantiene desplegado un operativo de seguridad y vigilancia en diversos puntos estratégicos del estado con el propósito de atender cualquier eventualidad con oportunidad.

El Gobierno de Michoacán reitera que se mantiene atención permanente a través de las instituciones de seguridad y Protección Civil, en coordinación con autoridades federales y municipales, para garantizar la tranquilidad y libre movilidad de las y los ciudadanos.