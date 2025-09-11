Pátzcuaro, Michoacán, 11 de septiembre de 2025.- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, anunció la creación de la primera célula municipal de búsqueda de personas desaparecidas en Michoacán, un esfuerzo que coloca al municipio a la vanguardia en la atención de una de las problemáticas más sensibles del país.

La nueva célula está conformada por personal previamente capacitado y tendrá como función dar respuesta inmediata en casos de desaparición. Su labor se desarrollará en estrecha coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Gobierno de Michoacán, lo que garantiza un trabajo articulado y con respaldo institucional.

Arreola destacó que este proyecto fue una meta prioritaria desde el inicio de su administración y hoy ya es una realidad que distingue a Pátzcuaro del resto del estado. Subrayó que el alcance de la célula va más allá de lo operativo, pues se trata de acompañar con dignidad a las familias, escuchar a los colectivos y fortalecer la confianza ciudadana a través de la empatía y la atención directa.

“Vamos a acompañar con respeto y nunca dejar solas a las familias. Nuestra labor es escucharlas y trabajar para que esta causa avance y dé resultados”, afirmó el alcalde.

Con esta acción, Pátzcuaro se convierte en el primer municipio en dar un paso formal hacia la localización de personas desaparecidas, un ámbito que hasta ahora recaía principalmente en instancias estatales y federales. El Gobierno Municipal refrenda así su compromiso con la defensa de los derechos humanos y con la construcción de un municipio más justo, solidario y humano.