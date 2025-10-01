Morelia, Michoacán, a 1 de octubre de 2025.- Al cumplirse el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el presidente de la Comisión de Bienestar de la 76 legislatura del Congreso local, Octavio Ocampo, reconoció los avances en materia social, destacando que los apoyos a adultos mayores, las becas educativas y los programas de asistencia a las familias se han convertido en los temas de mayor aprobación ciudadana.

“Es justo reconocer que la política social se ha consolidado como un eje de este gobierno. Los apoyos a los adultos mayores, las becas para nuestros estudiantes y los programas sociales han representado un alivio real para millones de hogares en México”, señaló el diputado perredista.

El legislador también advirtió que la inseguridad sigue siendo la principal preocupación. “En Michoacán vivimos una realidad compleja que requiere atención urgente. Se necesita una estrategia de seguridad particular para el estado y una mayor intervención del Gobierno Federal que permita prevenir y erradicar la violencia. Las y los michoacanos exigimos vivir en paz”, afirmó, al insistir que la seguridad incide en mejores condiciones de bienestar para la población que, es además una de la tareas de la Comisión Legislativa que preside.

En el terreno internacional, Ocampo destacó la conducción de la presidenta Sheinbaum en la relación con Estados Unidos, subrayando que “la defensa de la soberanía nacional ha sido un mensaje de firmeza, México puede y debe dialogar con su vecino del norte, pero siempre con dignidad y sin subordinación”, como, agregó, lo ha mencionado la presidenta de México en reiteradas ocasiones.

Tras hacer hacer un análisis del quehacer gubernamental, Octavio Ocampo llamó a que este primer año sirva como punto de partida para fortalecer las áreas pendientes. “Reconocemos los avances sociales, pero queda pendiente mayor atención a la seguridad; esta debe ser atendida con la misma prioridad. Michoacán necesita paz, necesita más bienestar y esa debe ser la meta común de todos los órdenes de gobierno”, concluyó.