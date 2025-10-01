El dirigente de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, afirmó que con el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador se regeneró la vida pública y se puso fin al neoliberalismo que dejó pobreza e injusticia. Recordó que el triunfo del 1º de julio de 2018 marcó un antes y un después en la historia de México.

Destacó que en siete años del gobierno de la transformación la pobreza disminuyó, la corrupción fue enfrentada como nunca y se impulsaron políticas públicas en favor de los más vulnerables. Señaló que la frase “Por el bien de todos, primero los pobres” se convirtió en guía de gobierno y transformó millones de vidas.

Subrayó que la presidenta Claudia Sheinbaum consolidó la continuidad de este proyecto en su primer año de gobierno. Mencionó la reforma al Poder Judicial, la ampliación de derechos a mujeres e indígenas y la recuperación de la soberanía energética con Pemex y CFE.

Añadió que la estrategia federal redujo 32% los homicidios dolosos, se crearon 30 nuevas preparatorias y la Universidad Rosario Castellanos superó los 77 mil estudiantes. También resaltó programas sociales y obras de infraestructura que representan el segundo piso de la Cuarta Transformación.