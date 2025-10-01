Uruapan, Mich.- 1 de octubre de 2025.- La tranquilidad del Cerro de la Cruz se rompió a tiros este miércoles, una denuncia alertó sobre el secuestro de dos personas en el norte de la ciudad, lo que desencadenó un operativo policiaco que culminó con un enfrentamiento armado y la liberación de las víctimas.

Fue alrededor de las 12:30 horas cuando la voz de alarma llegó al C5: un vehículo trasladaba a dos personas privadas de su libertad rumbo a la colonia La Estrellita, cerca del fraccionamiento Las Lomas.

El aviso encendió los protocolos de emergencia y movilizó a la Policía Municipal y a la Guardia Nacional, que siguieron el rastro de los captores hasta una zona boscosa, a un costado de la calle Trejo.

Ahí, entre la maleza y el terreno montañoso, comenzó la balacera. Los disparos resonaron entre los árboles, provocando tensión entre vecinos de Lomas de Uruapan. Los agresores, sin embargo, lograron escapar entre los matorrales, dejando atrás a sus víctimas, que fueron liberadas ilesas.

El propio presidente municipal, Carlos Manzo Rodríguez, narró la escena en una transmisión en vivo desde el lugar del enfrentamiento: “Se logró rescatar a dos individuos que fueron privados de su libertad; se dio un enfrentamiento contra la Policía Municipal y fuerzas federales. Afortunadamente, las personas están a salvo y sin lesiones. En este momento mantenemos un operativo en coordinación con la Guardia Nacional y se ha pedido el apoyo del Ejército”, dijo.

La persecución, explicó el edil, continúo en la zona serrana, donde no se descarta que algunos de los presuntos delincuentes hayan resultado heridos durante el intercambio de fuego, afirmó.

De inmediato se desplegó un dispositivo conjunto con Guardia Nacional, Ejército y Policía local para rastrear a los atacantes. Hasta el cierre de esta edición, no se había confirmado ninguna detención.

Mientras tanto, el eco de los disparos sigue flotando en la memoria de los habitantes del Cerro de la Cruz, quienes una vez más fueron testigos de la violencia que atraviesa a Uruapan, donde las calles pueden convertirse en campo de batalla en cuestión de minutos.



RED 113