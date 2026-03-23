Morelia, Michoacán; 23 de marzo de 2026.- La Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), como parte de la administración encabezada por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, es una aliada de la creatividad y la educación como motores de desarrollo para nuestra ciudad.

En ese sentido, la titular de la Sefeco, Guadalupe Herrera Calderón, invitó a la sexta edición del Festival Internacional de Moda, Arte y Cultura (Fimac) y la Feria Educativa Villas del Pedregal.

El primero de estos eventos se celebrará del 25 al 28 de marzo, con la participación de más de 100 artistas y personalidades de renombre, entre ellos Eli Bonilla, Nicole Lee, Alberto Rega y Mario Suárez de Real, por mencionar algunos.

El presidente de la Fimac, Alberto Reyes García, destacó que el festival contará con las siguientes emblemáticas sedes: el Palacio Municipal, el Acueducto de Morelia, la Calzada San Diego, la avenida Madero frente a la Catedral, el Teatro Mariano Matamoros y el Palacio Clavijero.

Se estima una asistencia de aproximadamente 5 mil visitantes nacionales e internacionales, así como una derrama económica de 22 millones de pesos. Si bien las actividades serán en su mayoría gratuitas y abiertas al público, también habrá experiencias VIP a las que se puede acceder con costo en el siguiente enlace: https://fimac.mx/.

Respecto al segundo evento, Jaime Tinoco Sandoval, coordinador del fraccionamiento, anunció que la Feria Educativa Villas del Pedregal se realizará en su macro glorieta el 16 y 17 de abril, en un horario de 10:00 a 19:00 horas, recibiendo a más de 18 instituciones de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidades y centros de capacitación.

Se espera la asistencia de más de 800 visitantes y una derrama económica de 80 mil pesos en la jornada que contará con expositores de cada plantel, talleres exprés, un espacio cultural-deportivo, visitas guiadas y un área gastronómica.

El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, subrayó que ambos eventos son incentivos para el desarrollo de la juventud moreliana. “Este tipo de oportunidades que tuve en el bachillerato despertaron mi interés por conocer universidades y me motivaron a quedarme, a no migrar”.

Cabe mencionar que en la conferencia también estuvo presente la secretaria de Bien Común y Política Social, Rosalva Vanegas Garduño, respaldando la invitación a ambos eventos que, desde la educación, así como la industria de la moda y la creatividad, abonan al desarrollo de Morelia.