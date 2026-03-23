Zamora, Mich.- 23 de marzo de 2026.- Un Juez de Control con sede en Zamora concedió la suspensión condicional del proceso a 11 elementos de la Policía de Ecuandureo, quienes son investigados por el delito de posesión simple de metanfetamina, por lo que enfrentarán el procedimiento en libertad durante un periodo de seis meses.

La audiencia se llevó a cabo mediante videoconferencia, en la que la defensa de los imputados solicitó dicha salida alterna, misma que fue autorizada por el órgano jurisdiccional, dejando sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva que previamente les había sido impuesta.

Cabe señalar que, de acuerdo con antecedentes del caso, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) había obtenido la vinculación a proceso en contra de los 11 policías tras su detención en operativos realizados en la región de Zamora, donde presuntamente se les aseguraron dosis de metanfetamina y objetos vinculados con actividades delictivas.

Ahora, como parte de las condiciones impuestas por la autoridad judicial para la suspensión condicional del proceso, los imputados deberán residir en el domicilio señalado ante el juzgado; abstenerse de consumir drogas o abusar de bebidas alcohólicas; prestar servicio social en favor del Estado o instituciones de beneficencia; y presentarse a firmar de manera semanal ante la autoridad correspondiente.

Además, se les prohíbe salir del país y quedan sujetos a la supervisión de la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso durante el plazo establecido, periodo en el que deberán cumplir estrictamente con las disposiciones fijadas.

Cabe referir que el incumplimiento de cualquiera de estas medidas podría derivar en la revocación del beneficio y la reanudación del proceso penal en su contra, revelaron fuentes allegadas al tema.