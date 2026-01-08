Zacapu, Michoacán, 8 de enero de 2026.

Como parte de las acciones para fortalecer el bienestar y la cercanía con las familias zacapenses, el Sistema DIF Zacapu, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social, realizó la entrega de apoyos y la visita de los Reyes Magos en las comunidades de El Coyolote, Barranca Honda, Franco Reyes y Buenavista.

Durante esta jornada, en la comunidad de El Coyolote se entregaron cobijas a las familias, refrendando el compromiso de acompañarlas con calidez y atención, especialmente en esta temporada. Además, niñas y niños de las distintas comunidades vivieron momentos de alegría e ilusión con la visita de los Reyes Magos, quienes llevaron sonrisas y esperanza a cada rincón.

La presidenta del DIF Zacapu, Estela Pulido, destacó que estas acciones reflejan el espíritu del DIF: estar siempre cerca de la gente, escuchar sus necesidades y responder con sensibilidad y compromiso. “En el DIF trabajamos con humanidad, porque ayudar también es acompañar y estar presentes”, señaló.

Por su parte, la directora de Desarrollo Social, Mariella Hernández, subrayó la importancia de la coordinación entre dependencias para lograr un mayor impacto social, reiterando que el trabajo en equipo permite llevar apoyos reales y oportunos a quienes más lo necesitan.

Con estas acciones, el DIF Zacapu reafirma su vocación de servicio y su lema Unidos por ti”, consolidando un gobierno cercano, solidario y comprometido con el bienestar de las familias del municipio.