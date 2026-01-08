El Gobierno de México, a través de la Delegación de Programas para el Bienestar en Michoacán, anuncia la visita oficial de la Presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, al puerto de Lázaro Cárdenas este próximo domingo 11 de enero.

El Delegado de los Programas para el Bienestar en la entidad, Roberto Pantoja Arzola, extendió una cordial invitación a las y los beneficiarios, derechohabientes y a la ciudadanía en general para asistir a este encuentro histórico, que marca la primera gira de la mandataria en el estado durante este 2026.

Pantoja Arzola destacó la estrecha colaboración entre la Federación y el estado, subrayando que Michoacán es una prioridad en la agenda de justicia social del Gobierno de México. Con esta visita, se reafirma el compromiso de la Cuarta Transformación de llevar el desarrollo a cada rincón del país, fortaleciendo el puerto de Lázaro Cárdenas como un motor económico y social para Michoacán y México.

“Michoacán recibe con los brazos abiertos a nuestra Presidenta. En este estado, donde más de un millón de personas reciben sus apoyos de manera directa, se consolida la transformación. Además, seguimos avanzando con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, implementando acciones concretas en seguridad y desarrollo social para el bienestar de todas las familias”, expresó.

Tras cumplir con una agenda de trabajo privada, la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezará un acto público con la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, para compartir los avances de los proyectos estratégicos en la región y estrechar el vínculo con la población michoacana. La cita es este domingo 11 de enero, 10:30 horas, en la Unidad Deportiva, ubicada en la calle Sindicalismo #5, en la ciudad de Lázaro Cárdenas.