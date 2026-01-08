Morelia, Michoacán, 8 de enero de 2026.- El Instituto de Educación Media Superior y Superior de Michoacán (Iemsysem) anunció el regreso de la Expo Prepá-rate 2026, una feria de orientación vocacional que recorrerá ocho municipios, con el objetivo de acercar la oferta de educación media superior a las juventudes y fortalecer su proceso de toma de decisiones académicas.

La Expo Prepá-rate 2026 visitará Morelia, Los Reyes, Zamora, Zacapu, Jiquilpan, Apatzingán, Pátzcuaro y Huetamo, lo que permitirá garantizar una cobertura regional amplia y equitativa, informó en rueda de prensa el director de Educación Media Superior del Estado, Mario Abraham Maciel Figueroa.

Por primera vez, esta edición convocará de manera directa a estudiantes de segundo y tercero de secundaria, como una acción estratégica para acompañar con mayor anticipación el tránsito educativo hacia el bachillerato y prevenir la deserción escolar, mediante información clara y oportuna sobre las distintas opciones educativas disponibles en Michoacán.

En el evento participarán más de 50 instituciones de bachillerato públicas e incorporadas, entre ellas subsistemas estatales y federales, así como Centros de Capacitación para el Trabajo (CCT), lo que permitirá a las y los asistentes conocer de primera mano planes de estudio, modalidades educativas y servicios que ofrecen.

La primera sede de la expo será la capital michoacana, donde se llevará a cabo del 19 al 23 de enero en el Conalep Morelia II, en un horario de 09:00 a 16:30 horas. De lunes a jueves la atención estará dirigida a estudiantes, mientras que el viernes se abrirá al público en general, incluyendo a madres, padres y familiares, así como a personas interesadas en iniciar, continuar o concluir sus estudios de bachillerato a través de modalidades como la preparatoria abierta.

A la rueda de prensa asistieron el rector de la Universidad NovaSpania, Dante Agatón Lombera; Raquel Garnica Fuentes, directora de Preparatoria de la misma institución; Ricardo Leyva García, director de Educación Secundaria de la Secretaría de Educación del Estado; así como Bladimiro Conejo, director de Promoción y Vinculación del Conalep Michoacán.