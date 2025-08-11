Cada 11 de agosto se celebra el Día Mundial de los Tambores Metálicos (World Steelpan Day), una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2022 para rendir homenaje a este instrumento musical originario de Trinidad y Tobago.

El tambor metálico o steelpan es considerado el único instrumento acústico inventado en el siglo XX, y se caracteriza por su sonido brillante y melodioso, capaz de interpretar desde música tradicional caribeña hasta jazz, música clásica o pop. Su creación se remonta a mediados de la década de 1930, cuando artesanos de Trinidad comenzaron a transformar barriles de petróleo en superficies afinadas, marcando un hito cultural e histórico.

Además de su valor musical, el steelpan es un símbolo de identidad, resiliencia y creatividad, ya que surgió en contextos de adversidad y logró convertirse en un emblema cultural reconocido a nivel mundial. Con esta conmemoración, la ONU busca promover su preservación, enseñanza y difusión, asegurando que las nuevas generaciones puedan seguir disfrutando y aprendiendo de este patrimonio sonoro único.