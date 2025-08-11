Morelia, Mich., 11 de agosto de 2025.- Con el compromiso de promover la transparencia y rendición de cuentas, la diputada Fabiola Alanís Sámano acompañó a presidentas y presidentes municipales en sus primeros informes de gobiernos, a quienes externó su compromiso para continuar con el impulso de acciones que favorezcan el desarrollo de sus regiones.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado estuvo presente en este ejercicio de rendición de cuentas ciudadana por parte de las administraciones municipales de Pátzcuaro, Jacona, Ario de Rosales y Uruapan, en las que destacó la importancia de contar con gobiernos transparentes y acciones concretas en beneficio de las familias como una de las principales vías para consolidar el desarrollo de Michoacán.

Desde el Congreso estatal, afirmó la también coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, se impulsarán acciones que fortalezcan el desarrollo de los municipios michoacanos, porque el trabajo coordinado entre los diferentes poderes y órdenes de gobierno es un principio rector de la Cuarta Transformación.

En el mismo sentido, la presidenta de la Junta de Coordinación Política refirió que el Congreso de Michoacán es clave para fortalecer la seguridad en municipios, donde ya se planteó la adecuación del marco legal michoacano en concordancia con las reformas federales en reglamentos y acciones legislativas para que se cuenten con recursos suficientes para esa materia.

La comunidad migrante, recordó, también es un tema prioritario para los municipios, por lo que desde los gobiernos de la Cuarta Transformación ya se realizan esfuerzos importantes para la protección de las y los michoacanos en Estados Unidos, que se suman a las políticas implementadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La legisladora Fabiola Alanís coincidió también con la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), María del Rocío García Pérez, en la necesidad de fortalecer el Sistema Nacional de Cuidados con la participación de los distintos órdenes de gobierno, incluidos los municipios, con la finalidad de promover un mayor bienestar para todas y todos.